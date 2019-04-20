الشورى السعودي يدعو لوضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية

أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، السبت، بتطور العلاقات بين الرياض وبغداد، خلال الفترة الماضية، معربا عن سعادته باستعادة العراق لعافيته ودوره المركزي والدولي.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم، خلال كلمته في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، السبت: "إن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدعم العراق كان لها الأثر الكبير في تطوير العلاقة بين البلدين".

وأضاف: "نحن نجتمع اليوم بهذه القمة ونحتفل بانتصار العراق الشقيق على الإرهاب والقضاء على التنظيم الإرهابي "داعش" الذي أسهمت بلادي ضمن قوات التحالف الدولي في القضاء عليه"، مؤكدًا ضرورة تظافر الجهود للتصدي للإرهاب ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تجرمه.

ودعا رئيس مجلس الشورى إلى تجفيف منابع الإرهاب وفكره ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية وفضح ما تقوم به من أعمال إرهابية والتصدي للفكر الإرهابي.

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وشددت "قمة بغداد لدول الجوار"، السبت، بحضور الدول الست تحت شعار "العراق.. استقرار وتنمية"، على ضرورة مكافحة التطرف بكل أشكاله.

وقال البيان الختامي إنه يجب تأكيد أهمية الاعتدال ومحاربة التطرف بكل أشكاله، مؤكدا دعم التنمية والإعمار في العراق، وتشجيع فرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات.

وأكد البيان دعم دول الجوار لإعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، لافتا إلى تأكيد دعم العملية السياسية في العراق بكل مساراتها.