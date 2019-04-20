بالصور.. ناخبو صعيد مصر يتحدون الصعاب للوصول إلى "صناديق الاستفتاء"

شهد اليوم الأول من استفتاء المصريين على التعديلات الدستورية، السبت، عددا من المشاهد التي تمثلت أبرزها في تحدي الصعاب للوصول إلى مراكز الاستفتاء في محافظات صعيد مصر.

تمثلت هذه المشاهد في قطع مسافات طويلة للمشاركة في الاستفتاء، وذلك عبر استقلال المراكب النيلية أو سيارات النقل؛ إيماناً منهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم.







وانطلق تصويت المصريين في الداخل، السبت، على التعديلات الدستورية، التي جاءت أبرزها في: زيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية بعد انقضاء مدته الحالية، واستحداث مجلس شيوخ.

وكان المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، قال إن إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور سيكون بموعد أقصاه 27 أبريل/نيسان الجاري، موضحًا أن إعلان النتائج سيكون فور استلام نتائج الاستفتاء من اللجان العامة بحد أقصى 5 أيام من تاريخ استلام هذه الأوراق.

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