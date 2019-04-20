الجيش اليمني ‏يتقدم بالضالع.. وإحباط هجوم حوثي في تعز

تمكن الجيش اليمني، السبت، من استعادة عدد من المواقع العسكرية في محافظتي الضالع والجوف، فيما كبدت قواته، مليشيا الحوثي 5 قتلى بجبهة حيفان جنوبي محافظة تعز.

وقال العقيد قائد الكربي، قائد جبهة الحشا، إن قواته نفذت عملية هجومية واسعة في التلال الجبلية شرق شمال مديرية الحشا، غربي الضالع والمحاددة لمديرية السبرة بمحافظة إب.

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الجيش الوطني وبمشاركة فاعلة من المقاومة اليمنية، أحكمت سيطرتها على تلال "الخضراء" و"القشاع" و"الميرضمة" وعدد من المواقع العسكرية التي استحدثتها مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين.

وذكر المسؤول العسكري أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائرة بشرية ومادية فادحة بعد محاولتها الانتحارية بالتسلل من المناطق الآمنة المتاخمة لجبهة حمك شمالي المحافظة.

في السياق ذاته، حررت قوات الجيش الوطني، عقبة "تواثنه الظهرة" في مديرية برط العنان شمالي غرب مديرية برط العنان، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

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ونقلت الدفاع اليمنية عن قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر الجعيدي، قوله إن قواته تواصل التوغل باتجاه عمق منطقة "الظهرة" وسط معارك كبدت المليشيا سقوط قتلى وجرحى وأسرى، فضلا عن استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.





إلى جبهة أخرى، قتل 5 عناصر بصفوف مليشيا الحوثي وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة حيفان جنوبي تعز، جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيا الحوثي دفعت بعدد 10 دوريات قتالية للسيطرة على جبل "العبلية" في مديرية حيفان ونفذت هجوما عنيفا على مواقع الجيش اليمني.

وطبقا للمصادر، فقد طوقت قوات الجيش مجاميع المليشيا في جبل "ليتم" وكبدت المليشيا 5 قتلى وأسر وجرح 8 عناصر آخرين، كما نفذت هجوما معاكسا لتأمين جبل "العبلية" الاستراتيجي من بقايا جيوب الانقلاب الحوثي.

وصعدت مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها القتالية جنوبي البلاد، خاصة في تعز والضالع، في محاولة منها لتخفيف الضغط العسكري على معقلها بصعدة بعد تهاوي عدد من المواقع العسكرية بيد تحالف دعم الشرعية في اليمن.