الان تتابع الحوثيون يعلنون وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بأحد مستشفيات لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن الحوثيون، السبت، وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بأحد مستشفيات لبنان. ورجحت مصادر لقناة سكاي نيوز عربية أن وفاة وزير داخلية حكومة الحوثي الانقلابية نتيجة غارة للتحالف العربي في وقت سابق.

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