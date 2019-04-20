التحالف: نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن نجاح عملية استهداف شبكة الطائرات المسيرة للحوثيين في صنعاء.

وشنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من التحالف العربي، السبت، هجوماً خاطفاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي البلاد.

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وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، أن قوات الجيش الوطني اليمني هاجمت مواقع تمركز المليشيا الحوثية في الجبال المطلة على قرية “آل الزماح” شمال غرب معقل الانقلابيين بصعدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات القريبة من “مثلث باقم”.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي، وتدمير عدد من الدوريات بفعل غارات التحالف العربي، طبقاً للمصادر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في مديريات صعدة، بغية الضغط العسكري وتطويق المعقل الأم للانقلاب الحوثي.