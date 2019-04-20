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النائب العام السوداني يصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري

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الان تتابع النائب العام السوداني يصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:15 م, 20 أبريل 2019 م

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طالب النائب العام السوداني برفع الحصانة عن مشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات، كما أصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري.

كما قرر إلغاء نيابة أمن الدولة وينقل العاملين بها إلى النيابة العامة، وأمر بتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.

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