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الان تتابع النائب العام السوداني يصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري والان مع التفاصيل
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طالب النائب العام السوداني برفع الحصانة عن مشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات، كما أصدر قرارًا بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة ياسر بشير بخاري.
كما قرر إلغاء نيابة أمن الدولة وينقل العاملين بها إلى النيابة العامة، وأمر بتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.
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