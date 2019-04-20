الان تتابع رئيس مجلس الشورى: العلاقات السعودية العراقية تشهد تطورا ملحوظا في ظل رعاية كريمة من القيادة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نقل رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده والشعب السعودي للعراق حكومة وشعبا.
جاء ذلك أمام قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار العراقي، وقال: “إننا نجتمع بين أشقائنا العراقيين على أرض بغداد أرض العروبة والأصالة والتاريخ والحضارة”.
وتابع: “تحتل العراق مكانة لدى المملكة انطلاقا من الراوبط الأخوية، المتينة وامتدادا للجغرافيا والتاريخ، والعلاقات السعودية، العراقية تشهد تطورا ملحوظا في ظل رعاية الكريمة من فيادتي البلدين”.
وأضاف: “لابد من تضافر الجهود في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرمة للعمليات والجرائم الإرهابية”.
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