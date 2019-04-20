المؤتمر الشعبي يصف تحركات المجلس العسكري السوداني بـ"الإسعافية"

وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، على الحاج، تحركات المجلس العسكري الإنتقالي ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بالإسعافية، مؤكداً أنها أنقذت الوضع الماثل للبلاد .

جاء ذلك في تصريحات للحاج عقب لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في الخرطوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأوضح الحاج، أن حزبه يدعم نقل السلطة لحكومة مدنية؛ مستدركًا: "لكن هناك واقعًا فرض نفسه، وهو أن ما قام به المجلس العسكري، هو عملية إسعاف وإنقاذ للوضع الماثل للبلاد" .

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وأضاف أن "إعلان أي تشكيل وزاري دون اتفاق بين القوى السياسية يعد أمرًا غير مقبول ومدعاة للفتنة" .. مشيرًا إلى أن حزبه ”يرى إمكانية إجراء الانتخابات في البلاد خلال عام“.

والمؤتمر الشعبي (أسسه حسن الترابي)، هو أكبر الأحزاب التي كانت تشارك في حكومة المعزول البشير التي أطاح بها الجيش في 11 نيسان/ إبريل الجاري.

وفي وقت سابق السبت، عقد فكي لقاءات مع رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري، عمر زين العابدين، وقوى إعلان الحرية والتغيير.