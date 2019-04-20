النائب العام يصدر قرارا برفع الحصانة عن ضباط الأمن والمخابرات في السودان

أصدر النائب العام السوداني قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على بلاغات الفساد والمال العام.

كما أصدر، اليوم السبت، 20/نيسان/2019، قرارا برفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات.

يأتي ذلك بعد العثور على أموال طائلة في منزل الرئيس المعزول عمر البشير.

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قال مصدر قضائي في السودان يوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وأضاف المصدر ”وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة“.