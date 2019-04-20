المسماري: محاولات يائسة من مليشيا طرابلس لاختراق الجيش

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري وجود محاولات يائسة من ميليشيات طرابلس لاختراق صفوف الجيش.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش اليوم السبت، 20/نيسان/2019.

وأضاف المسماري أن هناك غارات للميليشيات المعادية على أهداف مدنية في طرابلس.

وأكد أن المجموعات الإرهابية تحاول تجنيد ليبيين مرتزقة للقتال في معركة طرابلس.

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وفي وقت سابق اليوم، أكدت الخارجية الأمريكية أن لقائد الجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر، دورا مهما في العملية السياسية بليبيا.

ونقلت قناة الحدث عن مسئول في الخارجية قوله: نعترف بدور حفتر المهم بحماية الثروة النفطية بليبيا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، أجرى أمس اتصالا هاتفيا بقائد الجيش الليبي.

وأكد ترمب على أهمية الدور الذي يقوم به حفتر في محاربة الإرهاب بليبيا.