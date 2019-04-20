مركز الملك سلمان يجري 4 عمليات قلب مفتوح في المكلا بحضرموت

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المكلا 4 عمليات قلب مفتوح و 11 حالة قسطرة تداخلية، في اليوم الخامس من حملته الطبية التطوعية الثانية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن . وطبقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" بلغ عدد العمليات التي أجراها الفريق منذ بداية الحملة يوم الاثنين الماضي 80 عملية تكللت ولله الحمد بالنجاح. وأضافت الوكالة أن هذه الحملة تأتي ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات للتخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين.

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