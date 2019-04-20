شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود أتراك باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (اسطنبول)

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم (السبت)، إن أربعة جنود و20 مهاجماً مسلحاً قتلوا أمس (الجمعة) في اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني قرب الحدود مع العراق.

واضافت بأن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم في منطقة سكورجا الجبلية في إقليم هكاري جنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية جوية.