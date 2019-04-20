شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: السجن 18 شهراً لروسية متهمة بـ«التآمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) طلب مدعون أمريكيون عقوبة السجن 18 شهراً بحق ماريا بوتينا، وهي روسية أقامت علاقات مع الطبقة السياسية الأمريكية واعترفت بأنها عملت لمصلحة بلادها. طلب مدعون أمريكيون عقوبة السجن 18 شهراً بحق ماريا بوتينا، وهي روسية أقامت علاقات مع الطبقة السياسية الأمريكية واعترفت بأنها عملت لمصلحة بلادها. وتتعاون بوتينا (30 عاماً) مع القضاء الأمريكي منذ أن اعترفت بأنها مذنبة في ديسمبر 2018. Advertisements ووجهت إلى الروسية تهمة «التآمر» بغرض «خدمة مصالح روسيا» بعد توقيفها في يوليو 2018. وهي أول روسية تعترف بالذنب في خضم التحقيقات حول تدخلات لموسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016. وفندت روسيا الاتهامات ووصفتها بمحاكم تفتيش سياسية.



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