شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام قمة لرؤساء برلمانات الدول المجاورة للعراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

استضاف العراق اليوم (السبت) قمة لرؤساء برلمانات ست دول مجاورة له، وسعت بغداد عبرها إلى إرساء عودتها إلى الساحة الدبلوماسية الإقليمية.

وخلال القمة التي لم تتجاوز ثلاث ساعات، ألقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وممثلو الدول الست كلمات، دعوا فيها إلى استقرار العراق وإعادة بنائه من أجل إنعاش اقتصاد ثاني دولة منتجة للنفط في أوبك، بعدما أنهكتها أربعة عقود من الحروب.

وفي البيان الختامي، أجمع رؤساء البرلمانات والمجالس التمثيلية لدول جوار العراق على أن استقرار العراق ضروري لإستقرار المنطقة.