شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: «واشنطن بوست ونيويورك تايمز».. الأكثر كذباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

في تغريدة وصفت بـ«الغامضة»، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشدة صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» واتهمهما بـ«الكذب».

وقال ترمب في تغريدة اليوم (السبت): «في رأيي، «واشنطن بوست ونيويورك تايمز» من أكثر وسائل الإعلام كذباً... هما حقا من أعداء الشعب».

ولم يوضح ترمب سبب التغريدة الغامضة، ولكنها جاءت عقب إعلان النص الكامل لتقرير المحقق الخاص روبرت مولر، والذي برأ ترمب من التواطؤ مع روسيا خلال الحملة الانتخابية، ومن أي محاولات لعرقلة العدالة والتحقيق.