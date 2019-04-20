شكرا لقرائتكم خبر عن درس × صورة.. حفيدة رئيس المصريين الأحرار ترافق جدها فى استفتاء الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم السبت، بصوته فى الاستفتاء على الدستور، فى اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة – المدرسة النموذجية الإعدادية بنات.

وحرص رئيس حزب المصريين الأحرار على اصطحاب حفيدته معه بلجنة الاقتراع لترسيخ أهمية المشاركة الإيجابية والوطنية، كما دعا الدكتور عصام خليل، جموع المواطنين للنزول إلى لجان الاقتراع والإدلاء بآرائهم فى الاستفتاء لأنه واجب وطنى، كما حث الدكتور عصام خليل، المواطنين على ضرورة اصطحاب أبنائهم وأحفادهم فى اللجان ليتعلموا ضرورة المشاركة، ولاسيما بأن التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر.



رئيس حزب المصريين الأحرار وحفيدة فى لجنة استفتاء الدستور

Advertisements

ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.