شكرا لقرائتكم خبر عن السفير هشام بدر: إقبال من المصريين على التصويت فى ثانى أيام الاستفتاء بروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎صرح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا، أن السفارة المصرية فى روما، شهدت توافدا متزايدا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث توافدت العديد من الأسر المصرية بصحبة أطفالهم الذين جاءوا حاملين الأعلام فى تظاهرة فى حب مصر.

‎وأشار السفير هشام بدر إلى أن أبرز ما لفت انتباهه فى ثانى أيام الاستفتاء هو بقاء أعضاء الأسر المصرية خاصة السيدات والأطفال لفترات طويلة بمقر السفارة بعد الادلاء بأصواتهم من أجل التواصل مع أبناء الجالية والتعارف وإقامة صداقات جديدة.

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‎وأضاف السفير بدر أن الناخبين حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية بمقر السفاره المصرية فى روما التى تعد بمثابة بيت العائلة المصرية الذى يربطهم بوطنهم الأم الكبير.

وأوضح السفير هشام بدر إلى أنه من المقرر أن تصل نسب مشاركة ابناء الجالية المصرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعلى معدلاتها فى اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء، والذى يتزامن مع الإجازة الأسبوعية لابناء الجالية.