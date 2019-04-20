شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصوتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية بالحى السابع.

وتفقد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر والمهندس خالد سرور نائب رئيس الجهاز للتنمية والسادة النواب مقار اللجان للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

لمتابعة سير عملية الاقتراع والوقوف على أعمال الجهاز بمقار اللجان وسط تكثيف أمنى مكثف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.