شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الحوامدية: إقبال كثيف من قبل الناخبين على صناديق الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث النائب الدكتور إبراهيم حمودة عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية، جموع المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف حمودة، أن لجان دائرة الحوامدية شهدت إقبالا كثيف من قبل الناخبين الحرصين على الإدلاء بأصواتهم لتحديد مصير بلدهم، مشيرا إلى أن القوى الشبابية بحزب مستقبل وطن قامت بدور وطنى كبير وساهمت فى سير العملية الانتخابية يشكل حضارى، من خلال التسهيل على الناخبين الانتخاب وتوفير سيارات مجانية انقلهم، وتوفير أجهزة كومبيوتر لتحديد أماكن التصويت الخاصة بهم.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.