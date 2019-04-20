متطوعون بلا حدود تلتقى برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من منظمة متطوعون بلا حدود برئاسة رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية مصر- 2019 برئاسة رياض عيسى بزيارة مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، والتقى بالمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة.
قام الخبير الحقوقى اللبنانى رياض عيسى، رئيس منظمة متطوعون بلا حدود الآسيوية من لبنان ورئيس غرفة عمليات البعثة، بتبادل الحديث مع المستشار ابراهيم في قضايا متعلقة بالعمليات الانتخابية في مصر والمنطقة العربية، وضرورة ملائمتها مع المعايير الدولية، وقدم وفد المنظمة الشكر للهيئة الوطنية للإنتخابات في شخص المستشار لاشين إبراهيم علي الجهود المبذولة لتسهيل مهمة المتابعين الدوليين ، وكذلك العمل علي إجراء الإستفتاء بأفضل صورة ممكنة.
كما رحَّب المستشار لاشين بأعضاء جمعية متطوعون بلا حدود علي جهودهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والديمقراطية وأكد علي حرص الهيئة بالتعاون مع البعثة الدولية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام ، واعدا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتبع النهج الحيادى التام.
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