شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا ينظم مسيرة حاشدة لدعوة المصريين للمشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار مسيرة حاشدة فى مدينة السادس من أكتوبر لحث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضمت عدد كبير من الشباب. وأكد أبو العلا، فى تصريحات صحفية له، على أن الشعب المصرى أثبت لكافة دول العالم قدرته على تحدى الصعاب وبناء دولة قوية من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، لافتا إلى أن اقبال اهالى مدينة السادس من أكتوبر على صناديق الانتخاب منذ الصباح الباكر يبرهن على وعيهم السياسى وحرصهم على تأدية واجبهم نحو وطنهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.