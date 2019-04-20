رسالة سياسية بصورة محمد صلاح وسط مظاهرات الجزائر (صورة)

كتب ايمان الحديدي

حرص متظاهر جزائري على حمل صورة محمد صلاح، لاعب منتخبا الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي، بهدف إيصال رسالة سياسية من خلال اسمه الذي يتشابه مع رئيس الأركان الجنرال قايد صالح.

وحرص المتظاهر، خلال الحراك التاسع للشعب الجزائري على استخدام لافتة تحمل صورة محمد صلاح، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي ليفربول، لجذب الانتباه كونه لاعب عالم أثر في المجتمع الدولي مؤخرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة اللافتة التي تحمل صورة صلاح، والمكتوب عليها :"أنا من المعجبين بالنادي الأحمر وصلاح الوحيد الذي اهتم به،...