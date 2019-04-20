بالصور...تعرف على أول استفتاء انتخابي في مصر

اعداد محمد بشاري

يعود تاريخ أول استفتاء انتخابي في مصر إلى عام 1956، عندما جرت دعوة المواطنين إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد وأيضا على انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا لجمهورية.

في البداية، كان مشروع دستور 1956، صدر في 16 يناير من ذلك العام، وفي نفس اليوم أصدر مجلس قيادة الثور قرارا من مادة واحدة بترشيح جمال عبد الناصر لرئاس الجمهورية، وتظهر في الصور توقيعات أعضاء المجلس من الضباط الأخرار.

وتضمن مشروع الدستور أحكامًا انتقالية، إذ نص في المادة 193 على أنه "يجري الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت، الثالث والعشرين من شهر يونيه 1956"، وفي المادة 194 نص على إجراء استفتاء على رئاسة الجمهورية في نفس اليوم، على أن تبدأ مدة الرئاسة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

لذلك كان هناك أكثر من 5 أشهر على عملية الاستفتاء، عملت فيها البلاد بالإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير عام 1953.

في تلك الفترة بين صدور الدستور وموعد الاستفتاء عليه، بدأت جولات أعضاء مجلس قيادة الثورة، ونبدأ مع صورتين من موقع "ذاكرة مصر المعاصرة" التابع لمكتبة الإسكندرية، وهما لأنور السادات، الذي كان وزير دولة في الحكومة آنذاك، وعضوا بالمجلس الأعلى لهيئة التحيرير، أول تنظيم سياسي لثورة يوليو.

وفي عملية الاستفتاء، كان عدد الأصوات الموافقة على مشروع الدستور 5 ملايين و488 ألفا و255 صوتا، بنسبة 97.6 %، فيما وافق 5 ملايين و494 ألفا و555 صوتًا على ترشيح جمال عبد الناصر رئيسًا،بنسبة 99.9 %.