أكبر معمرة بمطروح 125 سنة تدلى بصوتها فى مدينة السلوم: من أجل مستقبل أحفادى

كتب- حسن مشالي

أدلت الحاجة مكاسب قوية جالى خميس، 125 سنة، وهى أكبر معمرة فى محافظة مطروح، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بلجنة مدرسة السادات، فى مدينة السلوم على الحدود الغربية لمصر.

واستقبلها القاضي رئيس رئيس اللجنة، وأجلسها على مقعده ووقف بجوارها، وأشرف على إنهاء إجراءات تسجيلها في الكشوف ومساعدتها حتى أدلت بصوتها وانصرافها.

وأدلت المعمرة بصوتها برفقة راتب طاهر حوسين عضو فرع المجلس القومي للمرأة بمطروح، في إطار جهود فرع المجلس، في مساعدة المرأة للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتدعيم مشاركتها...