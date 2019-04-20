السيسي يوجه بتعزيز أنشطة "المشروعات الصغيرة" لدعم الأمان الاقتصادي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع، رئيسة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي وجه بتعزيز أنشطة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما من خلال جهود الجهاز في النهوض بمشروعات التنمية المجتمعية.

كما أكد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، إيمان الدولة بالدور...