قيادات وأئمة الأوقاف يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب عبد الرحمن محمد

شهدت لجنة مدرسة " فتحية بهيج " بباب اللوق بمحافظة القاهرة ، وعدد كبير من اللجان الأخرى على مستوى الجمهورية حضور واسع لعدد من الأئمة للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، مؤكدين أن المشاركة في مثل هذه الاستحقاقات والاستفتاء على الدستور واجب وطني، داعين جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية في التعديلات الدستورية، والتي تؤكد البعد الوطني لدى كل مصري أصيل.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أدلى بصوته صباح اليوم في مدرسة الروضة الاعداديه بنين بالمنيل .