استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، اعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية بالمحافظات الشمالية، في السفارة الفلسطينية، حيث تم استعراض للاوضاع التي يعانيها ابناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الوطن والشتات وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك في كافة المجالات لتطوير الخدمات التي تقدمها اللجان الشعبية في المخيمات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر دبور يناقش مع وفد المكتب التنفيذي للجان الشعبية سبل تطوير الخدمات في المخيمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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