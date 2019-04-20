أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه "أصبح واضحاً أن مكامن الخلل التي أدت إلى تراكم الأزمة المالية تكمن بشكل أساسي في خدمة الدين العام وفي عجز الكهرباء وفي الهدر من خلال الإنفاق غير المجدي تحت عناوين كثيرة إضافة، إلى الفساد المستشري في الإدارات العامة".
وخلال حديث صحفي، ذكر فضل الله أن "حزب الله كان أول من طرح موضوع الإنفاق وسمّأه بالهدر المقونن خلال مناشقة مولزنة 2017 وهو الذي أثار ملف إيجارات المباني الحكومية ومساهمات الجمعيات إضافة إلى بدلا السفر للمسؤولين"، مشيراً إلى أنه "آنذاك لم يكن الجو منؤاتيا لخفض الإنفاق كما هو اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: حزب الله كان أول من طرح موضوع الإنفاق وسمّأه بالهدر المقونن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.