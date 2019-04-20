بو صعب: إلغاء التدبير رقم 3 يعني أننا نريد القول للجيش أننا نريد إعادته إلى الثكنات

أكد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ أنه "لا يوجد خلاف مع وزير المال ​علي حسن خليل​ لا بل كان هناك تواصل بيني وبينه اليوم وقد أكد لي أن معظم الأمور التي يتم الحديث عنها ويتم نقلها عن لسانه غير صحيحة".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت بو صعب إلى "أنني تواصلت مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وتفاهمنا أنه سيتم عقد جلسة يوم الأحد كي نوضح الكثير من الأمور"، مشيراً إلى أنه "إذا أردنا إلغاء التدبير رقم 3 يعني أننا نريد القول للجيش أننا نريد إعادته إلى الثكنات ما سيؤدي إلى اختلاف دوامات عمل الجيش والجندي يعمل على مدى 3 ايام 24 على 24 ما يعني أن عدد الساعات التي يقوم بالعمل بها في الأسبوع تتطلب اعتماد التدبير رقم 3 لأنه أكثر من الساعات المتعارف عليها للعمل".

وشدد على أنه "إذا كان هناك أماكن تتطلب التخفيض من التدبير رقم 3 فإننا سنعمل على هذا الأساس والجيش منفتح في هذا الإتجاه لكن يجب ​النقاش​ معنا ومع ​قيادة الجيش​".