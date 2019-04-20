هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح، موجهاً "أطيب الأماني بحلول عيد الفصح المجيد لإخواننا المسيحيين، وأعيادا مجيدة لجميع اللبنانيين، نتمنى أن تحمل الخير والسلام والطمأنينة على جميع المستويات".
ولفت إلى "أننا نتمنى لهذا البلد قيامة حقيقية من المخاطر المحدقة به، وهذه دعوة لنا جميعا كلبنانيين لنشبك الأيادي، ونتمسك بوحدتنا لتبقى المحبة تسود بيننا في لبنان المحبة وشعبه الطيب الذي يستحق الحياة الكريمة".
وشدد سليمان على "أننا كلنا أمل ورجاء أن تثمر الجهود المبذولة من رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته، في إنقاذ البلد من أزماته وأن تتحسن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لكي ينعم لبنان واللبنانيون بحياة أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد سليمان مهنئا بالفصح: أملنا أن ينعم لبنان بظروف أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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