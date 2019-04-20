محمد سليمان مهنئا بالفصح: أملنا أن ينعم لبنان بظروف أفضل

هنأ عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي ب​عيد الفصح​، موجهاً "أطيب الأماني بحلول عيد الفصح المجيد لإخواننا المسيحيين، وأعيادا مجيدة لجميع ال​لبنان​يين، نتمنى أن تحمل الخير والسلام والطمأنينة على جميع المستويات".

ولفت إلى "أننا نتمنى لهذا البلد قيامة حقيقية من المخاطر المحدقة به، وهذه دعوة لنا جميعا كلبنانيين لنشبك الأيادي، ونتمسك بوحدتنا لتبقى ​المحبة​ تسود بيننا في لبنان المحبة وشعبه الطيب الذي يستحق ​الحياة​ الكريمة".

وشدد سليمان على "أننا كلنا أمل ورجاء أن تثمر الجهود المبذولة من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وحكومته، في إنقاذ البلد من أزماته وأن تتحسن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لكي ينعم لبنان و​اللبنانيون​ بحياة أفضل".