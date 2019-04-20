جريصاتي للصيادين: بات للدولة هيبة ولن نتسامح مع عدم احترام البيئة ومخالفة القوانين

أكّد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، انه سيتشدد في تطبيق القوانين، كاشفا ان "تتمّ ملاحقة الصيادين الذين خالفوا قرار ​وزارة البيئة​ بعدم السماح ب​الصيد​ خارج ​موسم الصيد​،" ولافتا الى القاء القوى الامنية على الصياد الذي خالف القوانين والاتفاقات الدولية التي ابرمها لبنان في ما خص حماية طير اللقلق، فقام بارتكاب جريمة بحق عدد من هذه ​الطيور​ المحمية دولياً."

وحذّر جريصاتي في حديث تلفزيوني، المخالفين، مؤكدا "ان من الان فصاعدا سنجعلهم يفكرون مئة مرة قبل التعدي على البيئة،" داعيا الصيادين الى "القبول بأن بات للدولة هيبة ولن نتسامح مع عدم احترام البيئة ومخالفة القوانين".