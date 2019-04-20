الجيش: توقيف شخص سوري لإقدامه على ترويج المخدرات في الزلقا

أصدرت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ بيانا، ذكرت فيه ان بتاريخه، ونتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة ​الزلقا​ السوري ه. س.، والذي كان يقود سيارة فولكسفاكن، لإقدامه على ترويج ​المخدرات​. وقد ضُبطت بحوزته كميةٌ منها. بوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف ​القضاء​ المختص.

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