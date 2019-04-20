بهية الحريري تسلمت من جمعية بقسطا للتنمية أولى نماذج منتجاتها

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، وفدا من "جمعية ​بقسطا​ للتنمية الاجتماعية"، تقدمه رئيس الجمعية احمد حجازي ورئيسة اللجنة النسائية رشا ستيتية، ووجهوا اليها الدعوة لحضور "حفل الربيع " الذي تقيمه الجمعية لعرض المنتجات البيئية الخاصة بمشروعها البيئي "افكار خضراء لمستقبل أفضل"، الذي يهدف لتقليص نسبة العوادم عبر تحويلها الى مقتنيات مفيدة ويندرج في اطار مشروع "تعزيز المواطنية الفاعلة بالتوجيه والتدريب-PACCT" ضمن "برنامج أفكار 3"، بتمويل من ​الاتحاد الأوروبي​ وإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR وتنفيذ ​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة بالشراكة مع ​جامعة الحكمة​.

واطلعت الحريري من الوفد على المراحل التي قطعتها الجمعية في تنفيذ المشروع الذي يرتكز على فكرة إستخدام الأقمشة المتلفة والبلاستيك المستهلك لإنتاج ديكورات ولوازم منزلية وارتيزانا ومشغولات مفيدة مثل السجاد وغيره، كما يشمل تمكين ​الشباب​ عن طريق تدريبهم وتطوير مهاراتهم الحرفية وتمكين ​المرأة​ ومساعدتها للحصول على فرص عمل تؤمن لها مردودا ماليا.

وسلم الوفد الحريري أولى نماذج هذه المنتجات، ووجه اليها الشكر على دعمها للمشروع وللجمعية.

واثنت الحريري على نشاط جمعية بقسطا للتنمية والقيمين عليها، منوهة بمشروعهم البيئي الذي يتلاقى ويتكامل مع المبادرات التي تشهدها صيدا وجوارها للوصول الى مدينة ومنطقة صديقة للبيئة.