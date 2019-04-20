أكد وزير الاتصالات محمد شقير ان لا راتب بالهيئات الاقتصادية والغرف ولا اتحاد الغرف، مشيرا في حديث تلفزيوني ان رواتب اوجيرو تدفع لـ 14 شهرا، ولجنة المال تمسك بكل الملفات التي طلبتها، مشددا على أنه بالوزارة لا يوجد الا 12 شهرا.
واضاف: "عندما تحدثنا عن السلسلة كنا نصرخ لكي لا نصل الى مرحلة اليوم، ونصبح بخطر"، كاشفا انه ضد تخفيض الرواتب الصغيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد شقير: في أوجيرو يُدفع 14 شهرا لا 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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