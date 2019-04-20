محمد شقير: في أوجيرو يُدفع 14 شهرا لا 16

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ ان لا راتب ب​الهيئات الاقتصادية​ والغرف ولا اتحاد الغرف، مشيرا في حديث تلفزيوني ان رواتب ​اوجيرو​ تدفع لـ 14 شهرا، و​لجنة المال​ تمسك بكل الملفات التي طلبتها، مشددا على أنه بالوزارة لا يوجد الا 12 شهرا.

واضاف: "عندما تحدثنا عن السلسلة كنا نصرخ لكي لا نصل الى مرحلة اليوم، ونصبح بخطر"، كاشفا انه ضد تخفيض الرواتب الصغيرة.