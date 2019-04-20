البستاني: لا نقبل ان تُرفع الايرادات في الموازنة على حساب ذوي الدخل المحدود

أكّد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​فريد البستاني​ ان لا احد يقبل من النواب وكذلك من الوزراء في الحكومة ان ترفع الايرادات في ​الموازنة​ على حساب ذوي الدخل المحدود، اما الموظفون الكبار والذين تصل رواتبهم الى 80 مليون ليرة في الشهر فحكماً ستقتطع مبالغ من معاشاتهم".

ولفت بستاني في حديث تلفزيوني، الى "الاقتراح الذي يناقش اليوم، ويقوم على استدانة الدولة من ​المصارف​ الخاصة لمدة خمس سنوات بصفر فائدة، ما سيؤدي الى زيادة الايرادات وخفض العجز "، مشيرا الى "ان يجب ايضا تعزيز ​السياحة​ التي يمكن ان تدر مبالغ كبيرة فورية، فضلا عن قرب انطلاق عملية اعادة اعمار ​سوريا​ ما سينعش ​الوضع الاقتصادي​، بدل ان يذهب بعض الافرقاء في الداخل الى خلق عداوة غير مبررة مع سوريا،" مشددا على ان "نأمل في حال سلكت المبادرة الروسية لاعادة ​النازحين​ الى سوريا، طريقها الى التنفيذ، ان يغادر مئات الالاف من النازحين، ما سيخفف الضغط الاقتصادي على لبنان".