وزير التجارة الإيراني يرفع الحظر عن تصدير البرتقال والتفاح للخارج

أبلغ وزير التجارة والصناعة رضا رحماني، رئيس منظمة الجمارك الايرانية برفع حظر تصدير فاكهتي التفاح والبرتقال الى خارج البلاد.
وأوضح الوزير بأن رفع الحظر التصديري أصبح ساريًا من تاريخ 17 نيسان.
وكانت ايران قد منعت في السابق تصدير الفاكهتين بهدف تنظيم عملية العرض والطلب في السوق المحلية.
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