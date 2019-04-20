أبلغ وزير التجارة و​الصناعة​ رضا رحماني، رئيس منظمة الجمارك ال​ايران​ية برفع حظر تصدير فاكهتي التفاح والبرتقال الى خارج البلاد. وأوضح الوزير بأن رفع الحظر التصديري أصبح ساريًا من تاريخ 17 نيسان. وكانت ايران قد منعت في السابق تصدير الفاكهتين بهدف تنظيم عملية العرض والطلب في السوق المحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة الإيراني يرفع الحظر عن تصدير البرتقال والتفاح للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.