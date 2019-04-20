وزارة الدفاع بصنعاء: وفاة وزير الداخلية في إحدى مستشفيات لبنان

أعلنت قيادة ​وزارة الدفاع​ ورئاسة هيئة الأركان العامة التابعة ل​حكومة​ صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) عن وفاة وزير الداخلية ​اللواء​ الركن عبد الحكيم احمد الماوري "أثناء تلقيه العلاج في احدى ​المستشفيات​ في ​لبنان​ اثر مرض عضال وبعد حياة ​حافلة​ بالعطاء في خدمة الوطن".

بدورها، لفتت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" إلى أن "الماوري قتل نتيجة غارة نفذها ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية في وقت سابق نقل على إثرها إلى لبنان للعلاج".

بدوره، وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط برقية عزاء ومواساة في وفاة الماوري، معتبراً أنه "كان متواضعاً شهماً متجاوباً مع كل قضايا الوطن، تجسدت في تحركاته قيم النزاهة والصدق وهو يؤدي واجبه الأمني والعسكري بإخلاص وتفاني مما اكسبه احترام وتقدير ​القيادة​ السياسية وجميع منتسبي الوزارة".