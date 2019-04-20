مسؤولو "مستقبل وطن" بالمنوفية: قرية عمروس شاركت بكثافة في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أشاد حزب مستقبل وطن بالمشاركة الكثيفة لمواطني محافظة المنوفية في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي بدأت اليوم وتستمر إلى بعد غدٍ الإثنين.

وقال صالح المصري، أمين الحزب في قرية عمروس، إن مشاركة مواطني القرية -اليوم السبت- في عملية الاستفتاء جاءت تاريخية.

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بينما أضاف علاء عبدالدايم، أمين الفلاحين بالحزب عن دائرة الشهداء، أنه رغم موسم حصاد ضم القمح وأهميته لدى الفلاحين إلا أن المشاركة اليوم في الاستفتاء أثبتت أهمية العملية الانتخابية لدى هذه الفئة من المواطنين، التي لمست إنجازات الرئيس في الفترة الماضية.

وأشار عبدالدايم إلى أن الأمل لدى مواطني قرية عمروس تزايد بعد ما تحقق من إنجازات تمثلت في دخول الصرف الصحي إلى القرية والموافقة على اعتمادات الكوبري الجديد الذي يربط بين عمروس ومحافظة البحيرة.

كما لفت صبحي المهر، أمين مساعد الحزب عن القرية، إلى ما لمسه لدى المواطنين من ثقة كبيرة في الرئيس السيسي، وإيمانهم بأن الوطن بحاجة إليه لتحقيق مزيد من الاستقرار والإنجازات.