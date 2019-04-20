بالفيديو.. المصريون في ألمانيا يواصلون الإدلاء بأصواتهم على تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

يتوافد أبناءالجالية المصرية على لجان الاقتراع في ألمانيا، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية المصرية على "فيس بوك"، فيديو لاحتفال المصريين أمام لجان الاقتراع في ألمانيا، بعد ساعات من فتح اللجان في اليوم التاني.

وأدلى سفير مصر بألمانيا بدر عبد العاطي، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية ببرلين، وذلك في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات بالنسبة للمصريين بالخارج.

وقال عبد العاطي - عقب الإدلاء بصوته - إنه لليوم الثاني على التوالي تشهد السفارة المصرية إقبالا من جانب الناخبين من أبناء الجالية المصرية.

وأضاف أن اليوم الأول للتصويت تم بنجاح حيث تم التعاون مع السلطات الألمانية لتأمين محيط السفارة وكان هناك توافد للمصريين من مختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن السفارة شهدت إقبالا جيدا من قبل الناخبين وقد تصدر المشهد الشباب وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.

وذكر السفير أن عملية التصويت في اليوم الثاني تسير حتى الآن بشكل سلس ونتوقع توافدا للمصريين بشكل كبير أكبر من اليوم الأول.