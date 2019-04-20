لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالسويد تصوت على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استمر توافد الجالية المصرية علي مقر السفارة المصرية بستوكهولم، للمشاركة في الاستفتاء علي تعديل بعض مواد الدستور، في اليوم الثاني.

ونشرت صفحة وزارة الخارجية على "فيسبوك" بعض الصور لمشاركة أبناء الجالية المصرية في ستوكهولم في عملية التصويت على الاستفتاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الأربعاء فتح باب التصويت للمصريين في الخارج على مدار ثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد).

وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، بحسب بيانات وزارة الهجرة.

