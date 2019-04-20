النائب طلعت السويدي يُدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

أدلى المحاسب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة البيئة والطاقة بالمجلس، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك داخل اللجنة الفرعية بمدرسة "الزهراء" الإعدادية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأوضح السويدي، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضرورة مُلحة من أجل استكمال مسيرة التنمية، وإيصال رسالة إلى دول العالم أن الشعب يثق في قيادته السياسية ويقف خلف دولته وقت الحاجة.

يُشار إلى أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة، 1159 لجنة فرعية و1027 مركزًا انتخابيًا؛ وذلك لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت، ويشرف على عملية التصويت 557 قاضيًا ويعاونهم 3 ألاف من موفدي الهيئات القضائية والمحليات.