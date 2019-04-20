موسكو: روسيا قد تستأجر ميناء طرطوس من سوريا لمدة 49 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، مسألة إعادة إعمار سوريا، فضلًا عن مناقشة سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال بوريسوف، بعد اجتماعه مع الأسد اليوم السبت، إنه توصل مع الأسد إلى تأجير روسيا لميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، خلال الأسبوع القادم، لمدة 49 عامًا.

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وأضاف بوريسوف دمشق وموسكو حققا تقدمًا ملحوظًا حول تأجير ميناء طرطوس، معربًا عن أمله في توقيع عقد بين البلدين خلال الأسبوع القادم، ستستأجر روسيا بموجبه ميناء طرطوس لمدة 49 عامًا.

وأوضح أن القرار بشأن إيجار الميناء لروسيا تم اتخاذه أثناء جلسة للجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، مشيرًا إلى أن هذا القرار سينعكس إيجابًا على التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه سيخدم الاقتصاد السوري.

وكانت روسيا وسوريا وقعت، في العام 2017، اتفاقية بشأن نشر مركز للإمداد المادي التقني للبحرية الروسية في ميناء طرطوس.