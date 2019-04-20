صور| إقبال الناخبين على لجان الاستفتاء في "الصوامعة" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - فتحي سليمان وعمار عبدالواحد:

توافد العديد من أبناء، قرية الصوامعة غرب في مركز طهطا شمال محافظة سوهاج على لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد السيد فؤاد عباس، عمدة القرية أن هناك إقبالًا من المواطنين في مختلف قرى نجوع الصوامعة، متوقعا أن تكون المشاركة كبيرة للغاية، وأكد أن المواطنين يشعرون بحجم المسئولية وضرورة مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور.

وأضاف "عباس" أنه جرى توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل الناخبين من منازلهم إلى مقار اللجان، موضحًا أن القرية تشهد عرسًا جماهيريًا.

كانت اللجان البالغ عددها ٧٨٧ لجنة فتحت أبوابها في التاسعة من صباح اليوم السبت، أمام 2 مليون و977 ألفا و18 مواطنا ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بسوهاج.