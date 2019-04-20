صور| بسبب "كازابلانكا".. أمير كرارة يدلي بصوته في لجنة ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حرص الفنان أمير كرارة، على الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم السبت، داخل لجنة المغتربين بميناء الإسكندرية.

ويتواجد الفنان أمير كرارة حاليا في الإسكندرية لتصوير مشاهد من فيلمه السينمائي "كازابلانكا"، من أجل الانتهاء منه لعرضه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل.

وفيلم "كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

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وخصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات 3 لجان بميناءي الإسكندرية والدخيلة، للتيسير على المغتربين العاملين بالجهات والشركات داخل الميناء للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتجري عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف اللجان الفرعية بالإسكندرية البالغ عددها 762 لجنة فرعية، وذلك بعد أن فتحت المقار الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، تحت إشراف قضائي.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت في لجان الإسكندرية 4 ملايين و146 ألف و479 ناخبا بالمحافظة، وتجرى عملية الاستفتاء من خلال 18 لجنة عامة تضم 762 لجنة فرعية ملحقة ب 423 مقرا انتخابيا، بينهم 5 لجان للمغتربين.