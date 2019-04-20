محافظ سوهاج: يتابع سير عملية الاستفتاء على تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم السبت، غُرفة العمليات الرئيسية، والتي تستمر ‏طوال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في ديوان عام محافظة سوهاج.

وأكد المحافظ على سير الخطة التأمينية الموضوعة على أكمل وجه، وكذلك توافر كافة التسهيلات اللازمة بمحيط مقرات اللجان.

وشهدت غرفة العمليات حضور ممثلي الأجهزة المعنية والمديريات المختلفة "الصحة ، والكهرباء، والتموين، والقوات المسلحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتربية والتعليم، وممثلي المجلس القومي للمرأة".

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وبدأ الناخبون في محافظات مصر المختلفة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، والتي تستمر حتى الاثنين المقبل، عبر الاقتراع السري المباشر، وتنتهي يوميًا في التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء الأربعاء الماضي.

كان مجلس النواب، وافق على التعديلات الدستورية المقترحة، وتشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.