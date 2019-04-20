"إسرائيل" تهنئ اللاعب المصري محمد صلاح وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

تقدمت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية بالتهنئة للشخصيتين العربيتين اللتين تم اختارهما ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة عالميا.

ونشرت الصفحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمجلة "تايم" (Time) وعلقت عليها قائلة: "مبروك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي وللنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على اختيارهما في قائمة تايم لأكثر مائة شخصية مؤثرة في العالم".

وأشارت إلى أنه كذلك أدرج في القائمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Advertisements

وتضم قائمة "تايم" لهذا العام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، وميشيل أوباما، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ومؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.