أدانت وزارة خارجية البحرين اليوم السبت، الهجوم الإرهابي المزودج الذي استهدف وزارة الاتصالات في مدينة كابول بأفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن،مجددةً موقف البحرين الداعي إلى تكثيف الجهود الدولية الموجهة نحو القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن البحرين تقف إلى جانب أفغانستان في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب في أراضيها، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.