المسماري: الجيش الليبي نجح في محاصرة الإرهاب بطرابلس

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش تقاتل على مشارف العاصمة طرابلس بقوة عسكرية نظامية 100%. وقال المسماري - في مؤتمره الصحفي - إن الجيش الليبي نجح في محاصرة الإرهاب في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن القضاء على الإرهاب مجرد وقت فقط.

وأضاف أن غرفة عمليات المنطقة العسكرية في الجفرة تؤكد أن الأمور تحت السيطرة الكاملة، كاشفا عن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم على محاور

ولفت إلى أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش والمرتزقة، وأكد مجددا أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين.

وأوضح المسماري أن الهدف من عملية (طوفان الكرامة) هو تحقيق مطالب الشعب بجيش وشرطة من الليبيين. أن القضاء على الإرهاب مجرد وقت فقط.وأضاف أن غرفة عمليات المنطقة العسكرية في الجفرة تؤكد أن الأمور تحت السيطرة الكاملة، كاشفا عن معارك عنيفة للغاية تدور اليوم على محاوربالعاصمة طرابلس، خاصة محور الكسارات بالعزيزية.ولفت إلى أن قوات حكومة الوفاق في طرابلس تعتمد على إمدادات من جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش والمرتزقة، وأكد مجددا أن هدف حملة الجيش الليبي نحو طرابلس هو القضاء على الإرهابيين.وأوضح المسماري أن الهدف من عملية (طوفان الكرامة) هو تحقيق مطالب الشعب بجيش وشرطة من الليبيين.

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