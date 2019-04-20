الهند تعتزم نقل الطيار المطلق سراحه من باكستان إلى قاعدة جوية أخرى خوفا على أمنه

أصدرت السلطات الهندية أمرًا بنقل الطيار الهندي، أبهيناندان فارثامان - الذي أطلقت باكستان سراحه الشهر الماضي، من قاعدة جوية بمدينة "سريناجار" إلى أخرى مهمة بالقطاع الغربي في البلاد على طول الحدود الباكستانية؛ وسط مخاوف تتعلق بأمنه.
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مصادرة حكومية قولها "لقد تم إصدار أمر بإرسال الضابط وسينتقل قريبا إلىخارج قاعدة /سريناجار/ الجوية إلى مكانه الجديد"، دون الإشارة إليه لأسباب أمنية، مضيفا أن الموقع الجديد سيكون في قاعدة جوية عسكرية أيضا، منوهة أنه في حال تم السماح للضابط بالطيران، فإنه سيكون قادرا على مواصلة مهامه الجوية.
وزادت حدة التوتر بين البلدين النوويين منذ أن
وتبادلت باكستان والهند على إثر هذه الأزمة إطلاق النار وسقط خلال عدة أيام قتلى من الجانبين، لكن إطلاق سراح طيار المقاتلة الهندية التي أسقطتها باكستان ساعد على نزع فتيل التوتر مطلع شهر مارس الماضي بين الجارتين اللتين خاضتا 3 حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
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