الجيش الليبي يعلن سيطرته على منطقة العزيزية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي، اليوم السبت 20 أبريل الجاري، سيطرته على منطقة العزيزية من قبضة الميليشيات المسلحة جنوب طرابلس. ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء، أحمد المسماري، في وقت سابق، إن قوات الجيش تواصل ضرباتها الجوية على مواقع الميليشيات، التي تحاول الهجوم على أماكن تواجد الجيش في منطقة العزيزية.

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